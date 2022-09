Ufficiale, l’ex Inter al Galatasaray! I dettagli (Di mercoledì 7 settembre 2022) Adesso è tutto vero. Dopo essere stato, nelle ultime settimane, continua nomina del calciomercato Internazionale, si è finalmente trovato una sistemazione. Ecco l’occasione di ripartire, di ritornare a fare ciò per cui lo abbiamo imparato a conoscere anche qui in Italia: fare goal. Dopo la brutta rottura con l’Inter, i parigini del PSG dovevano rappresentare un vero e proprio punto di svolta per la sua carriera, ma così non è stato. Ora, è tempo di una nuova avventura. L’ufficialità che aspettavamo è finalmente arrivata: Mauro Icardi è un nuovo giocatore del Galatasaray. l’ex Sampdoria proverà a ridimensionarsi e a riacquistare fiducia nel progetto dei turchi, allenati dall’ex Inter Okan Buruk. Mauro Icardi Galatasaray L’argentino arriva in prestito dal Paris Saint-Germain, dopo tre ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 7 settembre 2022) Adesso è tutto vero. Dopo essere stato, nelle ultime settimane, continua nomina del calciomercatonazionale, si è finalmente trovato una sistemazione. Ecco l’occasione di ripartire, di ritornare a fare ciò per cui lo abbiamo imparato a conoscere anche qui in Italia: fare goal. Dopo la brutta rottura con l’, i parigini del PSG dovevano rappresentare un vero e proprio punto di svolta per la sua carriera, ma così non è stato. Ora, è tempo di una nuova avventura. L’ufficialità che aspettavamo è finalmente arrivata: Mauro Icardi è un nuovo giocatore del Galatasaray.Sampdoria proverà a ridimensionarsi e a riacquistare fiducia nel progetto dei turchi, allenati dalOkan Buruk. Mauro Icardi Galatasaray L’argentino arriva in prestito dal Paris Saint-Germain, dopo tre ...

