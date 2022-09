Suora italiana uccisa in un attacco terroristico in Mozambico, colpita una comunità di missionarie comboniane (Di mercoledì 7 settembre 2022) Una Suora italiana, identificata come suor Maria De Coppi, è stata uccisa in un attacco terroristico in Mozambico. L’obiettivo degli attentatori, sulla base delle informazioni sinora diffuse, era l’intera comunità di missionarie comboniane che si trovano a Chipene, nella parte settentrionale dello Stato africano. Suora italiana uccisa in un attacco terroristico in Mozambico Guerra di religione in Mozambico. Nella città di Chipene situata a nord del Paese africano, è stato condotto un attentato terroristico contro una comunità di suore comboniane. Due sacerdoti ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 7 settembre 2022) Una, identificata come suor Maria De Coppi, è statain unin. L’obiettivo degli attentatori, sulla base delle informazioni sinora diffuse, era l’interadiche si trovano a Chipene, nella parte settentrionale dello Stato africano.in uninGuerra di religione in. Nella città di Chipene situata a nord del Paese africano, è stato condotto un attentatocontro unadi suore. Due sacerdoti ...

