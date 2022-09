Sondaggi politici: al sud avanti M5S e PD, FdI in testa in tutto il resto del paese (Di mercoledì 7 settembre 2022) Nell’ultima settimana di Sondaggi politici (prima dello stop previsto dall’Agcom), il trend del paese si mantiene a grandi linee costante a quello delineato per quasi tutta la campagna elettorale: FdI mantiene un netto vantaggio su tutti gli altri partiti. Tra i dati rilevanti non possiamo che segnalare, al sud, il sorpasso del Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte davanti al Partito Democratico di Enrico Letta. Il segretario perde alcuni punti percentuali (si ipotizza) proprio a favore del M5S. Nel mezzogiorno il Movimento registra infatti il 24,5% dei consensi, mentre al nord si aggira intorno al 9%. Date le previsioni odierne, il centrodestra tiene sotto scacco tutte le altre forze politiche del paese, aggirandosi sul 45% contro il 28% della sinistra e il 12% del M5S. Stabile il Terzo Polo al 7%. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 7 settembre 2022) Nell’ultima settimana di(prima dello stop previsto dall’Agcom), il trend delsi mantiene a grandi linee costante a quello delineato per quasi tutta la campagna elettorale: FdI mantiene un netto vantaggio su tutti gli altri partiti. Tra i dati rilevanti non possiamo che segnalare, al sud, il sorpasso del Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte dal Partito Democratico di Enrico Letta. Il segretario perde alcuni punti percentuali (si ipotizza) proprio a favore del M5S. Nel mezzogiorno il Movimento registra infatti il 24,5% dei consensi, mentre al nord si aggira intorno al 9%. Date le previsioni odierne, il centrodestra tiene sotto scacco tutte le altre forze politiche del, aggirandosi sul 45% contro il 28% della sinistra e il 12% del M5S. Stabile il Terzo Polo al 7%. ...

