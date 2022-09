Roma | studente universitario scomparso da una settimana L' appello degli amici | ' Aiutateci'

AAngiolella : RT @tiz_ciavardini: È scomparso a Roma uno studente iraniano Shiran Behzad, nel giorno dell’anniversario della morte della sua mamma. Hanno… - aless_romeo : RT @tiz_ciavardini: È scomparso a Roma uno studente iraniano Shiran Behzad, nel giorno dell’anniversario della morte della sua mamma. Hanno… - PatriziaOrlan11 : RT @tiz_ciavardini: È scomparso a Roma uno studente iraniano Shiran Behzad, nel giorno dell’anniversario della morte della sua mamma. Hanno… - Achille03415924 : RT @tiz_ciavardini: È scomparso a Roma uno studente iraniano Shiran Behzad, nel giorno dell’anniversario della morte della sua mamma. Hanno… - mu_antonella : RT @tiz_ciavardini: È scomparso a Roma uno studente iraniano Shiran Behzad, nel giorno dell’anniversario della morte della sua mamma. Hanno… -

Behzad Shiran, che studia ingegneria all'università La Sapienza di, vive con un altro, anche lui di origine iraniana, che sta diffondendo messaggi d'aiuto sui social, con la speranza di ...... Catania, registrano percentuali inferiori al 10%, e Napoli e Palermo, dove più di 1su 4 ... Spiccano in positivo, con percentuali sopra al 60%,, Firenze, Prato, Bologna Modena, Imperia e ...I vigili del fuoco hanno trovato nel Tevere il corpo di una persona senza vita: appartiene quasi sicuramente a Behzad Shiran, lo studente iraniano ...L’intervista dell’assessora Claudia Pratelli a Fanpage.it per l’inizio dell’anno scolastico. “La scuola per noi è un’istituzione che genera uguaglianza sociale, per questo Roma Capitale ha investito n ...