(Di mercoledì 7 settembre 2022) Snap, la società proprietaria del social, ha rimosso iche applicavano ai volti degli utenti i 'ta moko',sacri per i, dopo le proteste scoppiate sul caso in Nuova ...

Tiscali Notizie

Il Guardian ha visualizzato almeno 10 di questi filtri su Instagram al momento della pubblicazione, tutti con nomi che includevano '' o 'moko', creati dagli utenti della piattaforma. Meta, che ...Cosa Succede in Città 2 -camionisti Canada, Haka Nuova Zelanda, Djokovic, barzelletta ... In Nuova Zelanda hanno fatto l'Haka, la popolare danza, per darsi forza nel rifiuto di leggi ... Protesta Maori, Snapchat elimina filtri di tatuaggi comunità Snap, la società proprietaria del social Snapchat, ha rimosso i filtri che applicavano ai volti degli utenti i 'ta moko', tatuaggi sacri per i Maori, dopo le proteste scoppiate sul caso in Nuova Zelan ...