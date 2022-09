Pistoia | barista fa ubriacare una minorenne e poi la violenta nel suo locale | gestore ai domiciliari

bizcommunityit : Violenza sessuale: fa ubriacare 16enne e ne abusa, arrestato barista - ManilaMichelot2 : RT @Nazione_Pistoia: Violenza sessuale: fa ubriacare 16enne e ne abusa, arrestato barista - Nazione_Pistoia : Violenza sessuale: fa ubriacare 16enne e ne abusa, arrestato barista - qn_lanazione : Violenza sessuale: fa ubriacare 16enne e ne abusa, arrestato barista -

commenta Una ragazzina di 16anni sarebbe stata violentata daldi un locale del centro di, in Toscana. L'uomo, un 28enne - secondo quanto riporta il quotidiano La Nazione - avrebbe servito al tavolo della 16enne, che si trovava lì con alcune ......nel centro di. Il gruppo è entrato nel locale gestito dal 28enne e ha iniziato a bere. Il barman ha somministrato più volte alcol alla giovane e alle amiche. Gli shot serviti dal...Un barman, 28enne, avrebbe abusato di una ragazzina di 16 anni nel ripostiglio del pub, dopo averle fatto bere diversi alcolici ...Un giovane barista offre dell’alcol ad una sedicenne fino a farla ubriacare per poi abusare sessualmente di lei nel retro in magazzino. E’ successo a Pistoia, in un locale del centro storico. Il fatt ...