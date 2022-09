MotoGP, Fabio Quartararo: “Non ho mai perso la fiducia in Yamaha” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Fabio Quartararo ha lavorato molto in questi giorni a Misano Adriatico, sede di due giorni di test molto importanti in vista della prossima stagione. Il transalpino è pronto per difendersi dal ritorno in classifica di Francesco Bagnaia, centauro di Ducati che nell’ultimo fine settimana ha messo in bacheca il quarto successo consecutivo. Il campione del mondo in carica ha dichiarato ai microfoni di ‘Motorsport.com’: “Sono contento perché abbiamo avuto delle grandi conferme con il motore. La velocità di punta è buona, ora continueremo a lavorare anche sull’elettronica. Anche l’aereodinamica è un aspetto da tenere in considerazione oltre alla potenza sul dritto”. Il nativo di Nizza ha continuato dicendo: “Con il nuovo prototipo il passo sembra molto buono, in generale la velocità che abbiamo non è male. Sono stato contento di vedere che c’è stata una ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 settembre 2022)ha lavorato molto in questi giorni a Misano Adriatico, sede di due giorni di test molto importanti in vista della prossima stagione. Il transalpino è pronto per difendersi dal ritorno in classifica di Francesco Bagnaia, centauro di Ducati che nell’ultimo fine settimana ha messo in bacheca il quarto successo consecutivo. Il campione del mondo in carica ha dichiarato ai microfoni di ‘Motorsport.com’: “Sono contento perché abbiamo avuto delle grandi conferme con il motore. La velocità di punta è buona, ora continueremo a lavorare anche sull’elettronica. Anche l’aereodinamica è un aspetto da tenere in considerazione oltre alla potenza sul dritto”. Il nativo di Nizza ha continuato dicendo: “Con il nuovo prototipo il passo sembra molto buono, in generale la velocità che abbiamo non è male. Sono stato contento di vedere che c’è stata una ...

