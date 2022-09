Klopp: “Giocare in questo stadio è sempre emozionante. A Napoli c’è qualcosa di particolare” (Di mercoledì 7 settembre 2022) A meno di sessanta minuti dall’inizio del match di debutto in Champions League del Napoli contro il Liverpool, l’adrenalina sale sempre di più. Gli azzurri tornano nell’Europa che conta dopo due anni di assenza. Saranno in 55 mila allo stadio Diego Armando Maradona, ciò significa tutto esaurito per il debutto stagionale del Napoli contro i Reds. Jurgen Klopp è intervenuto ai microfoni di Prime Video. Ecco quanto dichiarato: “È sempre un’emozione arrivare qua, soprattutto perchè è un posto difficile dove Giocare, ce la metteremo tutta e sappiamo che il tifo è una cosa particolare qua e può sostenere tutto il Napoli Ovviamente i conti si faranno alla fine della stagione, ma stasera sarà uno step importante per noi per ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 7 settembre 2022) A meno di sessanta minuti dall’inizio del match di debutto in Champions League delcontro il Liverpool, l’adrenalina saledi più. Gli azzurri tornano nell’Europa che conta dopo due anni di assenza. Saranno in 55 mila alloDiego Armando Maradona, ciò significa tutto esaurito per il debutto stagionale delcontro i Reds. Jurgenè intervenuto ai microfoni di Prime Video. Ecco quanto dichiarato: “Èun’emozione arrivare qua, soprattutto perchè è un posto difficile dove, ce la metteremo tutta e sappiamo che il tifo è una cosaqua e può sostenere tutto ilOvviamente i conti si faranno alla fine della stagione, ma stasera sarà uno step importante per noi per ...

