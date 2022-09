Gas russo, ecco lo spot del terrore. In video la minaccia di Mosca all'Europa: "Sarà un inverno lungo" (Di mercoledì 7 settembre 2022) L'Europa al gelo, senza il gas russo. Un video minaccioso circola sui social, lanciato da Russia Today e da altri media russi vicini al regime. Non si sa chi l'abbia prodotto, anche se, porta il ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 settembre 2022) L'al gelo, senza il gas. Unminaccioso circola sui social, lanciato da Russia Today e da altri media russi vicini al regime. Non si sa chi l'abbia prodotto, anche se, porta il ...

GuidoDeMartini : ?? NON TUTTI I PAESI VOGLIONO SUICIDARSI ?? ???? SFIDA DELL’INDIA SUL GAS: NOI CON MOSCA “Per l’India vengono prima gli… - ItaliaViva : Barra dritta sul programma che si è dato il governo Draghi e andare spediti alla realizzazione di tutte quelle infr… - ilfoglio_it : Con la chiusura del Nord Stream e l'embargo europeo al petrolio russo, l'effetto negativo sulle casse del Cremlino… - Sbrn65 : RT @ultimenotizie: La #Russia non fornirà più #petrolio e #gas a quei Paesi occidentali che imporranno un price cap sull'energia russa. Lo… - livic751 : RT @ultimenotizie: La #Russia non fornirà più #petrolio e #gas a quei Paesi occidentali che imporranno un price cap sull'energia russa. Lo… -