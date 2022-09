Come limitare lo spazio del disco per ogni utente Windows

Leggi su navigaweb

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Se abbiamo un PCcon molti utenti disponibili possiamo incappare in un problema di, visto che alla fine ilfisso o l'SSD è uno soltanto e deve bastare per tutti gli utenti. Di norma infatti lod'archiviazione diviene gestito liberamente, con tutti gli utenti che hanno libero accesso alloresiduo ancora disponibile: se uno degli utenti scarica un file che occupa 10 GB o più, questo file andrà a toglierea tutti gli altri utenti, che si ritroveranno menodisponibile una volta effettuato il login. Questo problema può essere superato utilizzando le quote di, ossia assegnando un limite diperpresente sul ...