AlphaFold potrebbe essere utilizzata nella ricerca su nuovi antibiotici

(Di mercoledì 7 settembre 2022)è un sistema di intelligenza artificiale sviluppato da DeepMind e Google che ha già fornito le strutture di oltre 200 milioni di proteine note alla scienza, come annunciato a luglio sul blog ufficiale, e che ora si prepara a dare la caccia aè stata lanciata in due versioni, la prima,1, è stata rilasciata nel 2018 mentre la seconda,2, nel 2020. Al momento è necessario però migliorare i modelli informatici utilizzati dall’intelligenza artificiale per la previsione delle interazioni tra le proteine batteriche e i farmaci, perché al momento queste non risultanoabbastanza efficienti. Lo riporta uno studio pubblicato sulla rivista Molecular Systems Biology dal Massachusetts Institute of Technology (Mit). ...