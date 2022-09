Allarme nei supermercati, non mangiate questi bastoncini di pesce: cos’hanno scoperto (Di mercoledì 7 settembre 2022) Spesso sul sito del Ministero della Salute vengono segnalati su alcuni prodotti, che in pochissimo tempo vengo ritirati dai supermercati. Questa volta oggetto della segnalazione è un lotto di bastoncini di surimi a pezzi in salamoia a marchio Riunione. A segnalarne il richiamo precauzionale sono stati due supermercati, ovvero il Carrefour e Tigros. Vediamo nel dettaglio il motivo di questo nuovo Allarme alimentare.



