Uccide il suo cane per una zampa rotta: cacciatore denunciato (Di martedì 6 settembre 2022) Invece di aiutare il suo animale e provvedere alle spese veterinarie ha preferito Uccidere l'animale, che aveva riportato una frattura ad una zampa. Il caso, avvenuto nei giorni scorsi a Costabissara, in provincia di Vicenza e ha come... Leggi su europa.today (Di martedì 6 settembre 2022) Invece di aiutare il suo animale e provvedere alle spese veterinarie ha preferitore l'animale, che aveva riportato una frattura ad una. Il caso, avvenuto nei giorni scorsi a Costabissara, in provincia di Vicenza e ha come...

Agenzia_Ansa : Un agente di Columbus, in Ohio, ha sparato, uccidendolo, a un afroamericano disarmato mentre era nel suo letto. Lo… - VerdiVeneto : RT @AnsaVeneto: Cacciatore uccide suo cane per una zampa rotta, denunciato. Episodio nel vicentino,Animal Protection si rivolge alla Procur… - Rita27546 : #cacciatore uccide il suo cane per non pagare le spese del veterinario Tosca, il cane segugio ucciso dal suo padro… - GabriellaPremo1 : RT @UnOnlus: Cacciatore uccide il suo cane ferito per non pagare le cure: Tosca era stata investita da un'auto - AnsaVeneto : Cacciatore uccide suo cane per una zampa rotta, denunciato. Episodio nel vicentino,Animal Protection si rivolge all… -