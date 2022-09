Termosifoni più freddi e accesi 15 giorni in meno, il piano del governo per risparmiare gas (Di martedì 6 settembre 2022) Il ministero della Transizione ecologica ha presentato il piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale. Le stime dell'impatto di tutte le misure prese portano ad un potenziale di circa 5,3 miliardi di smc di gas, considerando la massimizzazione della produzione di energia elettrica da combustibili diversi dal gas (circa 2,1 miliardi di Smc di gas) e i risparmi connessi al contenimento del riscaldamento (circa 3,2 miliardi di Smc di gas), cui si aggiungono le misure comportamentali da promuovere attraverso campagne di sensibilizzazione degli utenti ai fini di un comportamento più virtuoso nei consumi. RIDUZIONE ORARIO E TEMPERATURA RISCALDAMENTO La riduzione dei consumi promossa regolamentando il funzionamento degli impianti di riscaldamento sarà attuata entro il mese di settembre modificando la vigente regolamentazione della temperatura e dell'orario di ... Leggi su iltempo (Di martedì 6 settembre 2022) Il ministero della Transizione ecologica ha presentato ilnazionale di contenimento dei consumi di gas naturale. Le stime dell'impatto di tutte le misure prese portano ad un potenziale di circa 5,3 miliardi di smc di gas, considerando la massimizzazione della produzione di energia elettrica da combustibili diversi dal gas (circa 2,1 miliardi di Smc di gas) e i risparmi connessi al contenimento del riscaldamento (circa 3,2 miliardi di Smc di gas), cui si aggiungono le misure comportamentali da promuovere attraverso campagne di sensibilizzazione degli utenti ai fini di un comportamento più virtuoso nei consumi. RIDUZIONE ORARIO E TEMPERATURA RISCALDAMENTO La riduzione dei consumi promossa regolamentando il funzionamento degli impianti di riscaldamento sarà attuata entro il mese di settembre modificando la vigente regolamentazione della temperatura e dell'orario di ...

