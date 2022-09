Santi Mina | trasferimento in Arabia per evitare la prigione?

(Di martedì 6 settembre 2022)è stato condannato ad Almeria per abusi sessuali. Atteso giovedì davanti al giudice, il calciatore ora gioca inSaudita Giovedìdovrà comparire davanti al tribunale di Almeria dopo essere stato condannato a 4 anni per abusi sessuali. Nel frattempo però il calciatore si è trasferito all’Al Shabab, inSaudita, dove ha già debuttato. L’accusa, ElDiario.es, teme che la decisione del calciatore di trasferirsi inpossa portare ad un «aumento sproporzionato del rischio di sfuggire alla giustizia». L'articolo proviene da Calcio News 24.

