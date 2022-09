Sampdoria | Giampaolo furioso | programmato incontro con la dirigenza

(Di martedì 6 settembre 2022) L’allenatore dellanon ci sta e sarebbe in programma uncon laper fare chiarezza sulle questioni di campo e non solo Marco. L’allenatore dellasi è messo a disposizione del club durante il calciomercato, senza fare richieste, adattandosi a quelle che erano le necessità del momento e non proferendo parole sui movimenti sia in entrata che in uscita. Ora, che i risultati non arrivano, e la sua posizione si fa più critica, pretende chiarezza.dovrebbe incontrare il presidente Marco Lanna, il vice Antonio Romei e i dirigenti dell’area tecnica Daniele Faggiano e Carlo Osti nel fine settimana, a cavallo della sfida al Ferraris contro il Milan. Obiettivo? Trasparenza. ...

L'allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo viene descritto come 'furioso' dopo la sconfitta con il Verona. Il tecnico blucerchiato avrebbe bisogno di confrontarsi a quattr'occhi con la dirigenza per analizzare tutti... La Sampdoria, in campionato, non è ancora andata oltre a due pareggi, anche se di prestigio contro Lazio e Juventus. Marco Giampaolo, però, è al centro delle critiche in particolare per due passi falsi... Già l'anno scorso il centrocampo della Sampdoria si era rivelato, per tutto l'arco della stagione, il punto debole della squadra sia nella fase difensiva che, soprattutto, in quella propositiva.