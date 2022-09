Rinvenuti i resti di un gigante del mare | fu un temibile predatore

(Di martedì 6 settembre 2022) Incredibile scoperta archeologica! per le altre specie animali. Nelle ultime settimane sono state condotte incredibile scoperte in campo… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

ringoringhetto : Il tarallo o tarallino è un prodotto da forno tipico dell'Italia meridionale. Ha origini antiche: ritrovamenti di r… - zazoomblog : Donna coronata d’alloro: rinvenuti i resti in Grecia. Che scoperta - #Donna #coronata #d’alloro: #rinvenuti - SissyBlue6 : 1/09/22 I corpi abbracciati di un bimbo e una madre rinvenuti negli abissi del Mediterraneo, morti nell'ennesima tr… - CiccioniSe : RT @Penelope_Odv: I resti umani di almeno una decina di corpi, accatastati l’uno sull’altro, sono stati rinvenuti ieri a Castel di Iudica i… - Piergiulio58 : Svizzera, identificato corpo mummificato restituito da un ghiacciaio. Apparteneva ad un alpinista, scomparso nel 19… -

Secondo un nuovo studio, l'identità dei 17 cadaveriin un pozzo di Norwich, nel 2004, appartiene ad un gruppo di ebrei del Medioevo. Nello ... Ifurono conservati al Norfolk Museums and ...Scavata da Nello Puccini nel 1914, al suo interno sono statidi ovocaprini, cinghiali e caprioli, ma anche le ossa di sei esseri umani: quattro adulti, un giovane e un bambino ...MeteoWeb In un villaggio della Polonia sono stati trovati i resti di una donna vampiro inchiodata a terra da una falce sulla gola e da un lucchetto per impedire il suo ritorno dai morti. Le ossa sono ...La tomba è stata rinvenuta nel paese di Pien durante i lavori in un cimitero del XVII secolo ed ha un “retroscena” macabro. Quelli ritrovati infatti sono i resti scheletrici di una donna ritenuta al ...