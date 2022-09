Rapporto finlandese | enormi entrate per Russia da prezzi combustibili fossili

(Di martedì 6 settembre 2022) Laha rastrellato 158 miliardi di euro didalle esportazioni diin sei mesi di guerra, approfittando deielevati, secondo undi un centro di ricerca indipendente pubblicato martedì (6 settembre), che chiede sanzioni più efficaci. "L'aumento deideisignifica che leattuali dellasono ben al di sopra di quelle degli anni precedenti, nonostante la riduzione dei volumi delle esportazioni", afferma ildel Centro per la ricerca sull'energia e l'aria pulita (CREA), con sede in Finlandia. Idel gas sono saliti ai livelli storici in Europa, mentre i ...

