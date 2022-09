Prime Video | Amazon blocca le recensioni per combattere i troll

Leggi su tvzoom

(Di martedì 6 settembre 2022) «Anelli del potere»:frena leIl Giornale, di Matteo Sacchi, pag. 27 La piattaforma mette un blocco di 72 ore ai commenti per paura dei. Ma la serie, stravista, non convince molti fan Si chiama review bombing e in questo caso ha colpito il tolkieniano (o non abbastanza tolkieniano, a seconda dei gusti) Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere che è il seriale fiore all’occhiello della piattaforma di. Come funziona? Una serie parte, un film di culto arriva sullo schermo, un libro in libreria… e in rete si scatena una corsa folle alla recensione, con una spiccata propensione a virare verso la stroncatura. Questo al netto del temutissimo intervento deiche tirano fango su tutto. Nel caso de Gli Anelli del Potere, il review bombing si è ...