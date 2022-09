TuttoAndroid : Petal Maps si espande e migliora: funzionalità, servizi e dispositivi supportati -

Cellulari.it

VEDI ANCHE iPhone e iOS 15: arriva il primo update per GoogleAggiornamento per Google: adesso indica i luoghi affollati Huawei: ecco la rivale (cinese) di GoogleNO PEDAGGI ...Le altre funzionalità smart, disponibilità e prezzi Software a nostro avviso davvero molto completo: tra le altre funzioni, presente l'app per le mappe, la bussola, l'app per i messaggi, l'... Huawei Petal Maps fa il suo esordio su iOS: è sfida ad Apple Mappe With Huawei facing continued challenges in the smartphone space, we've seen the company pivot to put a lot of time and energy into developing really great health and fitness tracking wearables, ...Samsung just unveiled its new generation of foldable smartphones bringing some iterative improvements. Naturally, the first question that popped into ou ...