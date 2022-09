Perché spuntano le doppie punte? Colpa di una cattivissima abitudine: smetti subito! (Di martedì 6 settembre 2022) Ti sei mai chiesto Perché spuntino le doppie punte sui capelli lunghi? Purtroppo la Colpa è quasi sempre la nostra, questa cattiva abitudine li rovina vertiginosamente! Avere capelli lunghi sani, morbidi, lucenti e voluminosi è il sogno di ogni donna, ma anche di parecchi uomini che non sopportano l’idea di sfoggiare un taglio corto. La differenza tra i due sessi c’è e si vede poiché, solitamente, quelli degli uomini tendono ad essere un po’ più spessi e robusti, ma bisogna ammettere che le donne possiedono un’elasticità non indifferente e non sempre paragonabile a quella maschile. Fonte pixabayIndubbia è certamente la fatica che impieghiamo nel curare la nostra chioma, tuttavia quando le lunghezze sono ben sviluppate e superano le spalle, il rischio che le punte si sfaldino ... Leggi su curiosauro (Di martedì 6 settembre 2022) Ti sei mai chiestospuntino lesui capelli lunghi? Purtroppo laè quasi sempre la nostra, questa cattivali rovina vertiginosamente! Avere capelli lunghi sani, morbidi, lucenti e voluminosi è il sogno di ogni donna, ma anche di parecchi uomini che non sopportano l’idea di sfoggiare un taglio corto. La differenza tra i due sessi c’è e si vede poiché, solitamente, quelli degli uomini tendono ad essere un po’ più spessi e robusti, ma bisogna ammettere che le donne possiedono un’elasticità non indifferente e non sempre paragonabile a quella maschile. Fonte pixabayIndubbia è certamente la fatica che impieghiamo nel curare la nostra chioma, tuttavia quando le lunghezze sono ben sviluppate e superano le spalle, il rischio che lesi sfaldino ...

gloriabourne_ : @donasorry Esatto! Ma ti giuro, avevamo meno problemi lì perché almeno i casini erano sempre con le stesse persone.… - Muraa____ : @lebonalmm @_gyomei__ Molti sono incredibili perchè spuntano come funghi, in 1 mese li vedi a 5k e postano tutti le stesse robe - IGNitalia : Un nuovo videogioco della serie #TheLegendOfZelda con Sheik è stato in produzione per almeno tre anni: ecco perché… - L_OraTora : @horusarcadia @Na_Di75 Ma spuntano come cappelle perché è tempo di funghi? Voglio dire, le teste di cappella. -