Ore contate, Allegri trema: c’è già l’erede! (Di martedì 6 settembre 2022) La Juventus si prepara al big match in casa del PSG: Allegri può già essere sostituito, spunta una condizione Il pareggio con la Fiorentina ha nuovamente rallentato il cammino della… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 6 settembre 2022) La Juventus si prepara al big match in casa del PSG:può già essere sostituito, spunta una condizione Il pareggio con la Fiorentina ha nuovamente rallentato il cammino della… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

emiliaporcino50 : RT @Resistenza1967: #PresaDiretta Finalmente un programma che spiega come stanno le cose. “Mentre in #UE si staccano dalla Russia, in USA… - massidanu : @DarkLadyMouse Putin ha le ore contate?? - SkorpioITA : @petroglio ah, stiamo tirando fuori l'artiglieria pesante vedo. Budin ha le ore contate... - aimone71 : RT @Resistenza1967: #PresaDiretta Finalmente un programma che spiega come stanno le cose. “Mentre in #UE si staccano dalla Russia, in USA… - voltes48 : RT @Resistenza1967: #PresaDiretta Finalmente un programma che spiega come stanno le cose. “Mentre in #UE si staccano dalla Russia, in USA… -