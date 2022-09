Monza, Galliani: «Siamo in crescita, non dimentichiamoci una cosa» (Di martedì 6 settembre 2022) Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato dell’attuale situazione dei brianzoli: le dichiarazioni Adriano Galliani ha analizzato l’attuale situazione del Monza ai microfoni dell’ANSA. LE PAROLE – «Continuiamo a lavorare, solo con il lavoro si superano le difficoltà. Abbiamo affrontato 5 delle prime 6 squadre in classifica, non dimentichiamocelo. La squadra sta comunque dando segnali di crescita». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 settembre 2022) Adriano, amministratore delegato del, ha parlato dell’attuale situazione dei brianzoli: le dichiarazioni Adrianoha analizzato l’attuale situazione delai microfoni dell’ANSA. LE PAROLE – «Continuiamo a lavorare, solo con il lavoro si superano le difficoltà. Abbiamo affrontato 5 delle prime 6 squadre in classifica, non dimentichiamocelo. La squadra sta comunque dando segnali di». L'articolo proviene da Calcio News 24.

