LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: succede di tutto nel finale! Roglic attacca ma cade, Evenepoel fora e Pedersen va a vincere! (Di martedì 6 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA CLASSIFICA DELLA Vuelta 17.54 Proviamo a mettere ordine. Questa la top10 odierna: 1 Pedersen Mads Trek – Segafredo 4:45:29 2 ACKERMANN Pascal UAE Team Emirates 0:00 3 VAN POPPEL Danny BORA – hansgrohe 0:00 4 WRIGHT Fred Bahrain – Victorious 0:00 5 PACHER Quentin Groupama – FDJ 0:08 6 BATTISTELLA Samuele Astana Qazaqstan Team 0:08 7 BEULLENS Cedric Lotto Soudal 0:08 8 RUSSO Clément Team Arkéa Samsic 0:08 9 EZQUERRA Jesús Burgos-BH 0:08 10 VAN DEN BERG Julius EF Education-EasyPost 0:08 17.52 Arriva ora Evenepoel. La sua foratura dovrebbe essere avvenuta negli ultimi 3 km, quindi gli dovrebbe essere attribuito il tempo del gruppo, forse lo stesso di Roglic che è caduto dopo aver attaccato. 17.50 ... Leggi su oasport (Di martedì 6 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELLA17.54 Proviamo a mettere ordine. Questa la top10 odierna: 1Mads Trek – Segafredo 4:45:29 2 ACKERMANN Pascal UAE Team Emirates 0:00 3 VAN POPPEL Danny BORA – hansgrohe 0:00 4 WRIGHT Fred Bahrain – Victorious 0:00 5 PACHER Quentin Groupama – FDJ 0:08 6 BATTISTELLA Samuele Astana Qazaqstan Team 0:08 7 BEULLENS Cedric Lotto Soudal 0:08 8 RUSSO Clément Team Arkéa Samsic 0:08 9 EZQUERRA Jesús Burgos-BH 0:08 10 VAN DEN BERG Julius EF Education-EasyPost 0:08 17.52 Arriva ora. La suatura dovrebbe essere avvenuta negli ultimi 3 km, quindi gli dovrebbe essere attribuito il tempo del gruppo, forse lo stesso diche è caduto dopo averto. 17.50 ...

zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: fuga di Okamika e Maté gruppo a 2? - #Vuelta #España #tappa… - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: si parte al via la sedicesima frazione della Vuelta - #Vuelta… - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: chance per gli sprinter prima delle montagne - #Vuelta #España… - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: chance per gli sprinter prima delle montagne - #Vuelta #España… - SpazioCiclismo : Dopo il giorno di riposo, riparte #LaVuelta22: appuntamento alle 12.45 per il via. -