Letta | Con il centrodestra allarme democratico - Salvini | Nessun rischio | popolo è sovrano

msgelmini : Se gli italiani votano @Azione_it scelgono la continuità con l'agenda Draghi, un governo di pacificazione nazionale… - petergomezblog : Calenda: “vorrei fare un governo di larga coalizione che pacifichi l’Italia. Penso vada fatto un governo di unità n… - fattoquotidiano : Franceschini e Letta ora si scoprono paladini del sussidio sociale, ma lo avevano bocciato (con FdI e FI) e svuotat… - LupoSolo4 : @Annamaria_ @CaloCarlenda Sì, ma non il qui menzionato Calo Carlenda, ma il Calenda, quello vero, il Letta, quello… - Tommaso94989154 : RT @FurioGarbagnati: Era iniziata con “occhi di tigre” ora il difetto peggiore della campagna di Letta è di essere quella di un perdente ch… -

Conte al segretario Dem: 'Ha deciso di fare di noi un capro espiatorio'. I tre leader del centrodestra il 22 settembre a Piazza del Popolo a Roma per la chiusura della campagna ..."Non possiamo distribuire patenti di legittimazione democratica a destra e a manca: le ricette della destra sono insufficienti ma vanno battutele idee". Giuseppe Conte risponde così alle parole del segretario dem che aveva evocato "un allarme democratico" in caso di vittoria del centrodestra. Il leader del M5s ha incontrato i suoi ...Lega sopra M5S Matteo Renzi e Carlo Calenda, ANSA/GIORGIO ONORATI ROMA – Fratelli d’Italia cresce di un punto e arriva al 25,8%, mentre il Pd ne perde quasi uno rispetto alla scorsa settimana e scende ...Neanche il tempo di finire di scrivere (e leggere) le considerazioni sulla pesante battuta d'arresto dell'Italia con l'Ucraina che è già ora di tornare in campo, questa ...