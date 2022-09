“Il Pd e la presunta gestione clientelare dei rifiuti nella provincia di Frosinone” (Di martedì 6 settembre 2022) “Il Partito Democratico e la presunta gestione clientelare dei rifiuti nella provincia di Frosinone”. È questo il titolo del servizio andato in onda su Quarta Repubblica, talk show di Rete4 condotto da Nicola Porro, nel corso dell'edizione del 5 settembre. Il lavoro giornalistico, a cura di Lodovica Bulian, tratta del caso di Albino Ruberti e si apre con l'intervista a Massimo Pizzuti, direttore di Politica Sette: “Francesco De Angelis rappresenta un po' il dominus del territorio per quanto riguarda il centrosinistra, soprattutto negli ultimi 10 anni ha rappresentato l'uomo politico senz'altro più forte del territorio. Frosinone è una provincia in cui il Pd, dalla fine della Prima Repubblica in poi, ha esercitato quasi ... Leggi su iltempo (Di martedì 6 settembre 2022) “Il Partito Democratico e ladeidi”. È questo il titolo del servizio andato in onda su Quarta Repubblica, talk show di Rete4 condotto da Nicola Porro, nel corso dell'edizione del 5 settembre. Il lavoro giornalistico, a cura di Lodovica Bulian, tratta del caso di Albino Ruberti e si apre con l'intervista a Massimo Pizzuti, direttore di Politica Sette: “Francesco De Angelis rappresenta un po' il dominus del territorio per quanto riguarda il centrosinistra, soprattutto negli ultimi 10 anni ha rappresentato l'uomo politico senz'altro più forte del territorio.è unain cui il Pd, dalla fine della Prima Repubblica in poi, ha esercitato quasi ...

