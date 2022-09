Il Napoli è pronto ad affrontare il Liverpool (Di martedì 6 settembre 2022) di Jurgen Klopp, partita che inaugurerà il ritorno degli azzurri in Champions dopo due anni di assenza. Per la prima uscita di Champions League,.Napoli e Liverpool si affronteranno in uno stadio Maradona gremito. Il Napoli viene dalla vittoria in trasferta contro la Lazio dell'ex Comandante Maurizio Sarri, che ha ridato entusiasmo alla piazza e certezze ad allenatore e squadra. Il 4-3-3 schierato nelle prime tre uscite stagionali e nell'ultima, proprio contro la Lazio , è infatti più solido rispetto al 4-2-3-1 scelto nella sfida contro il Lecce, dove si è effettuato un ampio turnover. Con il centrocampo a tre la squadra denota maggiore equilibrio e fluidità di gioco. Il Napoli è attualmente secondo in classifica alla pari con il Milan e a -2 dalla Atalanta vittoriosa con il Monza: A Napoli si ... Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 6 settembre 2022) di Jurgen Klopp, partita che inaugurerà il ritorno degli azzurri in Champions dopo due anni di assenza. Per la prima uscita di Champions League,.si affronteranno in uno stadio Maradona gremito. Ilviene dalla vittoria in trasferta contro la Lazio dell'ex Comandante Maurizio Sarri, che ha ridato entusiasmo alla piazza e certezze ad allenatore e squadra. Il 4-3-3 schierato nelle prime tre uscite stagionali e nell'ultima, proprio contro la Lazio , è infatti più solido rispetto al 4-2-3-1 scelto nella sfida contro il Lecce, dove si è effettuato un ampio turnover. Con il centrocampo a tre la squadra denota maggiore equilibrio e fluidità di gioco. Ilè attualmente secondo in classifica alla pari con il Milan e a -2 dalla Atalanta vittoriosa con il Monza: Asi ...

