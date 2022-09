Franco Terlizzi arrestato per ‘Ndrangheta (Di martedì 6 settembre 2022) C’è anche Franco Terlizzi, ex naufrago de L’Isola dei Famosi, fra i tredici arrestati questa mattina dai Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria della guardia di finanza nell’ambito di un’operazione contro la ‘Ndrangheta. La sua prima apparizione televisiva risale al 2018 vincendo Saranno Isolani (contro Deianira Marzano) ed entrando così nel cast ufficiale de L’Isola dei Famosi. L’edizione del canna-gate e del clistere di Nadia Rinaldi. Franco Terlizzi, che televisivamente parlando ci ha regalato anche suo figlio Michael Terlizzi, concorrente del Grande Fratello di d’Urso memoria, è finito in manette perché secondo le indagini coordinate dalla DDA milanese sarebbe un prestanome del figlio di Pepè Flachi, il boss della Comasina morto lo scorso gennaio. A raccontare cosa è successo ... Leggi su biccy (Di martedì 6 settembre 2022) C’è anche, ex naufrago de L’Isola dei Famosi, fra i tredici arrestati questa mattina dai Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria della guardia di finanza nell’ambito di un’operazione contro la. La sua prima apparizione televisiva risale al 2018 vincendo Saranno Isolani (contro Deianira Marzano) ed entrando così nel cast ufficiale de L’Isola dei Famosi. L’edizione del canna-gate e del clistere di Nadia Rinaldi., che televisivamente parlando ci ha regalato anche suo figlio Michael, concorrente del Grande Fratello di d’Urso memoria, è finito in manette perché secondo le indagini coordinate dalla DDA milanese sarebbe un prestanome del figlio di Pepè Flachi, il boss della Comasina morto lo scorso gennaio. A raccontare cosa è successo ...

trash_italiano : Franco Terlizzi, ex pugile ed ed concorrente dell’Isola dei Famosi, è stato arrestato stamattina nell’ambito di un’… - fattoquotidiano : ‘Ndrangheta a Milano, azzerata la cosca del figlio del boss della Comasina: 13 arresti, tra loro anche l’ex Isola d… - fanpage : Franco Terlizzi, ex pugile e volto noto della tv italiana, è stato arrestato stamattina nell’ambito di un’operazion… - ErnestUdogwu : RT @GHERARDIMAURO1: Milano, arrestato ex pugile dell'Isola dei Famosi Franco Terlizzi: probabile prestanome per la 'ndrangheta , più dettag… - Luxgraph : Chi è Franco Terlizzi, l’ex «naufrago» amico dei vip fermato come prestanome del boss Davide Flachi #corriere #news… -