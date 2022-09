F1, Gp Italia 2022: Mattarella sarà presente a Monza, Bocelli canterà l’inno (Di martedì 6 settembre 2022) Ospite speciale a Monza nella giornata di domenica 11 luglio in occasione del Gran Premio d’Italia 2022. Come annunciato da Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’ACI, sarà infatti presente Sergio Mattarella, presidente della Repubblica. “Da parte sua è un grande impegno e ciò mi riempie d’orgoglio. E’ un grande onore la sua presenza” ha dichiarato Sticchi Damiani. A cantare l’inno nazionale prima dell’inizio della gara sarà invece Andrea Bocelli, celebre tenore Italiano apprezzato in tutto il globo. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 6 settembre 2022) Ospite speciale anella giornata di domenica 11 luglio in occasione del Gran Premio d’. Come annunciato da Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’ACI,infattiSergio, presidente della Repubblica. “Da parte sua è un grande impegno e ciò mi riempie d’orgoglio. E’ un grande onore la sua presenza” ha dichiarato Sticchi Damiani. A cantarenazionale prima dell’inizio della garainvece Andrea, celebre tenoreno apprezzato in tutto il globo. SportFace.

