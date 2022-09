Elodie:«È ora di lasciare il segno» (Di martedì 6 settembre 2022) «Una donna, una madre, dovrebbe avere attenzione per i diritti». Dopo le dichiarazioni politiche rilasciate in occasione del Festival del Cinema di Venezia, Elodie, nel numero di Vanity Fair in edicola dal 7 settembre, torna a parlare di diritti e del linguaggio di Giorgia Meloni. «Come si fa a usare una parola come “devianze”, così becera per parlare di problematiche giovanili? L’avrei accettato se parole simili fossero state pronunciate da un uomo, ma non da lei. A mio avviso, ha dimostrato di non essere madre e di non avere sensibilità accudente. A quel punto, quando hai un figlio maschio che fai, gli dici di non piangere perché un uomo non deve mostrare debolezze? Ma per piacere. Se c’è una problematica significa che c’è una ferita, e come tale va curata». E aggiunge: «Nella vita abbiamo complicanze, non devianze. E il linguaggio di Meloni è violento. Avevo detto ... Leggi su gqitalia (Di martedì 6 settembre 2022) «Una donna, una madre, dovrebbe avere attenzione per i diritti». Dopo le dichiarazioni politiche rilasciate in occasione del Festival del Cinema di Venezia,, nel numero di Vanity Fair in edicola dal 7 settembre, torna a parlare di diritti e del linguaggio di Giorgia Meloni. «Come si fa a usare una parola come “devianze”, così becera per parlare di problematiche giovanili? L’avrei accettato se parole simili fossero state pronunciate da un uomo, ma non da lei. A mio avviso, ha dimostrato di non essere madre e di non avere sensibilità accudente. A quel punto, quando hai un figlio maschio che fai, gli dici di non piangere perché un uomo non deve mostrare debolezze? Ma per piacere. Se c’è una problematica significa che c’è una ferita, e come tale va curata». E aggiunge: «Nella vita abbiamo complicanze, non devianze. E il linguaggio di Meloni è violento. Avevo detto ...

