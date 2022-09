Eintracht Francoforte vs Sporting Lisbona – pronostico e possibili formazioni (Di martedì 6 settembre 2022) L’Eintracht Francoforte, vincitore dell’Europa League, inizia la sua campagna di Champions League 2022-23 con una sfida contro lo Sporting Lisbona mercoledì 7 settembre sera. Tuttavia, entrambi i club arrivano a questa sfida dopo un inizio di campionato altalenante, aumentando la pressione in vista della partita al Deutsche Bank Park. Il calcio di inizio di Eintracht Francoforte vs Sporting Lisbona è previsto alle 18:45 Anteprima della partita Eintracht Francoforte vs Sporting Lisbona: a che punto sono le due squadre Eintracht Francoforte Considerata l’eccitazione per la nuova stagione dopo il trionfo nella competizione secondaria del calcio ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 6 settembre 2022) L’, vincitore dell’Europa League, inizia la sua campagna di Champions League 2022-23 con una sfida contro lomercoledì 7 settembre sera. Tuttavia, entrambi i club arrivano a questa sfida dopo un inizio di campionato altalenante, aumentando la pressione in vista della partita al Deutsche Bank Park. Il calcio di inizio divsè previsto alle 18:45 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadreConsiderata l’eccitazione per la nuova stagione dopo il trionfo nella competizione secondaria del calcio ...

