Calciomercato.com – Un cappuccino con Sconcerti: facile criticarlo, ma Allegri capisce di calcio e la sua Juve puó vincere lo scudetto | Primapagina (Di martedì 6 settembre 2022) 2022-09-06 08:15:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l'ultima notizia di calciomercato.com: Ho lo strano sospetto che la Juve possa vincere questo campionato. E' la peggiore degli ultimi trent'anni ma è a due punti da quello che tutti definiamo un grande Milan. Non giocherà mai davvero bene, ma le mancano Pogba, Chiesa, Di Maria, Bonucci. Allegri non vede il calcio come spettacolo, lo intende come sequenza di risultati, regolarità. Lo vedo cambiato, più mondano nei modi e nell'eloquio, battutista infelice come direbbe Capello. Ma sa ancora oggi mettere insieme una squadra. Su di lui si è scatenata una campagna mediatica eccessiva nei toni e nei termini. Sono in gran parte slogan da tempo dei social e dovuti all'indomito coraggio della stampa che li ...

