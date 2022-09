Sara_snf : RT @itsmeback_: Insomma, la nostra politica si decide a Washington, la nostra moneta a Bruxelles, le nostre bollette ad Amsterdam. Ci rima… - Arestoviz : RT @itsmeback_: Insomma, la nostra politica si decide a Washington, la nostra moneta a Bruxelles, le nostre bollette ad Amsterdam. Ci rima… - MKT_INS : Apertura #Borsa: A Milano il #FtseMib guadagna lo 0,3% in area 21.550 punti. In lieve rialzo anche il #Dax di Franc… - fisco24_info : Borsa: Milano apre poco variata, -0,01%: Indice Ftse Mib a quota 21.479 punti - lorgom71 : RT @itsmeback_: Insomma, la nostra politica si decide a Washington, la nostra moneta a Bruxelles, le nostre bollette ad Amsterdam. Ci rima… -

Cosi' i future dell'Euro Stoxx 50 cedono lo 0,1%, quelli del Ftse Mib dilo 0,34%, quelli del Cac 40 di Parigi lo 0,09%, quelli del Ftse 100 di Londra lo 0,26% e quelli del Dax 40 di ...Apertura poco variata per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,01% a 21.479 punti. . 6 settembre 2022(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 set - Le Borse europee cercano il recupero dopo una giornata di ribassi e partono in cauto rialzo, ma non riescono a scrollarsi di dosso l'apprensione per l ...Avvio di seduta contrastato per le principali borse europee. Parigi cede lo 0,17% a 6.083 punti, Londra lo 0,32% a 7.263 punti, Francoforte guadagna lo 0,36% a 12.807 punti, poco mossa invece Madrid ( ...