Un altro domani anticipazioni 6 settembre 2022, Francisco ha sensi di colpa! (Di lunedì 5 settembre 2022) Nella puntata di Un altro domani in onda martedì 6 settembre 2022 vediamo Carmen davvero molto abbattuta perchè costretta a fidanzarsi insieme a Victor. Patricia cerca di confortarla, anche se si glorifica di aver ottenuto quello che voleva. Al contrario suo padre Francisco prova grandi sensi di colpa nei confronti della figlia ed esita per questo a cedere delle azioni della società a Patricia e questa ovviamente diventa una furia. L’episodio va in onda su Canale 5 alle ore 15:45. Uomini e Donne, le tre troniste che hanno fatto la storia del programma Sono tre le protagoniste del talk show di Maria De Filippi che sono rimaste nel cuore dei fan del programma Trama di Un ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 5 settembre 2022) Nella puntata di Unin onda martedì 6vediamo Carmen davvero molto abbattuta perchè costretta a fidanzarsi insieme a Victor. Patricia cerca di confortarla, anche se si glorifica di aver ottenuto quello che voleva. Al contrario suo padreprova grandidi colpa nei confronti della figlia ed esita per questo a cedere delle azioni della società a Patricia e questa ovviamente diventa una furia. L’episodio va in onda su Canale 5 alle ore 15:45. Uomini e Donne, le tre troniste che hanno fatto la storia del programma Sono tre le protagoniste del talk show di Maria De Filippi che sono rimaste nel cuore dei fan del programma Trama di Un ...

