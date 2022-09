Torino - Lecce 1 - 0: decide ancora Vlasic, Juric aggancia Roma e Udinese (Di lunedì 5 settembre 2022) Torino - Si chiude con la vittoria del Torino la quinta giornata di Serie A , successo di misura contro il Lecce grazie al terzo centro consecutivo in campionato di Vlasic . La rete dell'ex West Ham ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 5 settembre 2022)- Si chiude con la vittoria della quinta giornata di Serie A , successo di misura contro ilgrazie al terzo centro consecutivo in campionato di. La rete dell'ex West Ham ...

sportface2016 : +++#Torino, Ivan #Juric ha la polmonite: iniziate le terapie idonee, non sarà in panchina contro il #Lecce+++ - tuttosport : La prima pagina di Tuttosport: ?? Juve, intanto alza il ritmo ?? Toro, notte per sognare ?? Il rosso vero è Pecco… - TorinoFC_1906 : ????? Curva Maratona sold out per Torino-Lecce di questa sera! Biglietti disponibili negli altri settori. Casse dell… - nestquotidiano : Vlasic lancia il Torino, Lecce battuto 1-0 - SportRepubblica : Torino-Lecce 1-0, Vlasic trascina i granata al quarto posto [aggiornamento delle 23:01] -