The Whale: Brendan Fraser in lacrime durante la standing ovation di sei minuti a Venezia 2022 (Di lunedì 5 settembre 2022) L'abbraccio del pubblico della Sala Grande, che gli ha tributato sei minuti di standing ovation, ha commosso la star di The Whale, Brendan Fraser, spingendolo alle lacrime. Brendan Fraser si è commosso durante la standing ovation di sei minuti rivoltagli dalla Sala Grande alla fine della proiezione ufficiale di The Whale, film di Darren Aronofsky che lo vede protagonista nei panni di un uomo affetto da una gravissima forma di obesità che cerca di riallacciare un rapporto con la figlia. La pellicola, presentata in anteprima mondiale in concorso a Venezia 2022, ha ricevuto il plauso della critica. ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 5 settembre 2022) L'abbraccio del pubblico della Sala Grande, che gli ha tributato seidi, ha commosso la star di The, spingendolo allesi è commossoladi seirivoltagli dalla Sala Grande alla fine della proiezione ufficiale di The, film di Darren Aronofsky che lo vede protagonista nei panni di un uomo affetto da una gravissima forma di obesità che cerca di riallacciare un rapporto con la figlia. La pellicola, presentata in anteprima mondiale in concorso a, ha ricevuto il plauso della critica. ...

