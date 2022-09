Tennis: Us Open, Swiatek ai quarti (Di lunedì 5 settembre 2022) New York, 5 set. - (Adnkronos) - Iga Swiatek si qualifica ai quarti di finale dello Us Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. La polacca, numero 1 del mondo e prima testa di serie, supera la tedesca Jule Niemeier, numero 108 del ranking Wta, con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-0 in due ore e 23 minuti. Swiatek affronterà ai quarti la statunitense Jessica Pegula, numero 8 del mondo e del seeding, vincitrice per 6-3, 6-2 in un'ora e 9 minuti sulla ceca Petra Kvitova, numero 21 del ranking Wta e del tabellone. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) New York, 5 set. - (Adnkronos) - Igasi qualifica aidi finale dello Us, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. La polacca, numero 1 del mondo e prima testa di serie, supera la tedesca Jule Niemeier, numero 108 del ranking Wta, con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-0 in due ore e 23 minuti.affronterà aila statunitense Jessica Pegula, numero 8 del mondo e del seeding, vincitrice per 6-3, 6-2 in un'ora e 9 minuti sulla ceca Petra Kvitova, numero 21 del ranking Wta e del tabellone.

