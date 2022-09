Roma, giro di vite contro lo spaccio: i carabinieri arrestano 9 pusher (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma – Prosegue senza sosta l’attività antidroga da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, che ha consentito, negli ultimi giorni, di eseguire diversi blitz nella Capitale, dal centro storico alle periferie, e di arrestare 9 persone per reati inerenti gli stupefacenti. In particolare, i carabinieri della Stazione di Roma La Storta hanno arrestato un 27enne Romano, senza occupazione e con precedenti, che, fermato a bordo della sua autovettura in transito in via Giulio Venzi, è stato trovato in possesso di oltre 1 kg di cocaina e della somma contante di 1.000 euro, presunto provento dell’attività illecita. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito ai carabinieri di rinvenire e ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 5 settembre 2022)– Prosegue senza sosta l’attività antidroga da parte deidel Comando Provinciale di, coordinati dalla Procura della Repubblica di, che ha consentito, negli ultimi giorni, di eseguire diversi blitz nella Capitale, dal centro storico alle periferie, e di arrestare 9 persone per reati inerenti gli stupefacenti. In particolare, idella Stazione diLa Storta hanno arrestato un 27enneno, senza occupazione e con precedenti, che, fermato a bordo della sua autovettura in transito in via Giulio Venzi, è stato trovato in possesso di oltre 1 kg di cocaina e della somma contante di 1.000 euro, presunto provento dell’attività illecita. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito aidi rinvenire e ...

