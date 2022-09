Pontifex_it : Oggi celebriamo la Giornata Mondiale di Preghiera per il Creato, e l’inizio del #TempoDelCreato, che si concluderà… - santegidionews : A 10 anni dalla morte del card. Carlo Maria Martini, lo ricordiamo con il suo messaggio alla Preghiera per la Pace… - vaticannews_it : Il pensiero del #Papa va alla nostra casa, ricordando la Giornata mondiale di preghiera per la cura del creato che… - KattInForma : Preghiera del mattino del 5 Settembre 2022: “Donami un cuore umile” - GesAU_it : -:¦:-••• Programma di preghiera del nostro gruppo Gesù all'umanità -

L'uomo seduto su un tronco caduto interrompe lae tende l'orecchio. Sente il fruscio ... Un giovane in sella ad un cavallo nero punta verso il pettomonaco l'arco con la freccia innestata ...In questa giornata si cerca di mettere in luce l'importanzadonare per lottare contro la ... Questo è stato possibile perché lei, come le sue suore, dedicava molto tempo alla, all'...Sarà celebrata la Festa Votiva dell’8 Settembre per ricordare il patrocinio del Santo sulla Città di Paola in occasione del terremoto del 1905 ...Ventimila, tante sono le preghiere che Gloria conserva, chiuse in una scatola che sabato sera, 3 settembre, Raffaele Ascenzi e i facchini ...