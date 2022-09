I Santi di Lunedì 5 Settembre 2022

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 5 settembre 2022) Santa TERESA DI CALCUTTA (AGNES GONXHA BOJAXIU) Vergine, Fondatrice Skopje, Macedonia, 26 agosto 1910 – Calcutta, India, 51997Agnes Gonxhe Bojaxhiu, nata nell’attuale Macedonia da una famiglia albanese, a 18 anni concretizzò il suo desiderio di diventare suora missionaria ed entrò nella Congregazione delle Suore Missionarie di Nostra Signora di Loreto. Partita nel 1928 per l’Irlanda, un anno dopo giunse in India. Nel 1931 emise i primi voti, prendendo il nuovo nome di suor Maria Teresa del Bambin Gesù (scelto per la sua devozione alla santa di Lisieux), e per circa vent’anni insegnò storia e g…www.ebeati.it/dettaglio/90013PIETRO NGUYEN VAN TU E GIUSEPPE HOàNG LUONG CANH Martiri m. 1838www.ebeati.it/dettaglio/90880 Sant’ ANSARICO DI SOISSONS Vescovo VII ...