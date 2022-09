Giuntoli | “I tifosi devono essere orgogliosi di De Laurentiis Vi spiego come ho preso Kvaratskhelia”

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 5 settembre 2022) Una sessione dalla mole di lavoro importante per il Napoli che, in queste estate, ha visto una vera e propria rivoluzione. Protagonista inevitabile è stato il direttore sportivo Cristiano, raggiunto telefonicamente dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del Calcio Napoli, per fare il punto della situazione a mercato concluso. Di seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione: “I complimenti vanno divisi in tutti gli elementi della società e del nostro staff. Insieme a tutta la comunicazione, abbiamo fatto un lavoro lungo e importante. Un grande applauso va fatto a tutti. Il rinnovamento era stato già fatto nel 2019, l’anno successivo abbiamo perso la Champions per un Champions e l’anno scorso l’abbiamo centrata. Abbiamo cercato di ripartire con un progetto che possa dare una continuità e anche di sostenibilità economica. ...