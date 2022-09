Gira per le vie di Roma con un chilo di cocaina in macchina: arrestato (Di lunedì 5 settembre 2022) Prosegue senza sosta l’attività antidroga da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma che ha consentito, negli ultimi giorni, di eseguire diversi blitz nella Capitale, dal centro storico alle periferie. Leggi anche: Quarticciolo, la pianta “sospetta” fa capolino dal balcone: scatta la perquisizione dei Carabinieri (FOTO) Trovato in possesso di 1 kg di cocaina In particolare, i Carabinieri della Stazione di Roma La Storta hanno arrestato un 27enne Romano, senza occupazione e con precedenti, che, fermato a bordo della sua autovettura in via Giulio Venzi, è stato trovato in possesso di oltre 1 kg di cocaina e di 1.000 euro contanti, presunto provento dell’attività illecita. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito ai Carabinieri di rinvenire e sequestrare ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 5 settembre 2022) Prosegue senza sosta l’attività antidroga da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale diche ha consentito, negli ultimi giorni, di eseguire diversi blitz nella Capitale, dal centro storico alle periferie. Leggi anche: Quarticciolo, la pianta “sospetta” fa capolino dal balcone: scatta la perquisizione dei Carabinieri (FOTO) Trovato in possesso di 1 kg diIn particolare, i Carabinieri della Stazione diLa Storta hannoun 27enneno, senza occupazione e con precedenti, che, fermato a bordo della sua autovettura in via Giulio Venzi, è stato trovato in possesso di oltre 1 kg die di 1.000 euro contanti, presunto provento dell’attività illecita. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito ai Carabinieri di rinvenire e sequestrare ...

