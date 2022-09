Ferrari Purosangue - Il 13 settembre sapremo tutto

(Di lunedì 5 settembre 2022) Laha annunciato con un teaser che lasarà svelata il 13. una data storica per il Cavallino, che entra in un segmento, quello delle Suv ad alte prestazioni, dove mai prima d'ora aveva proposto una vettura. La prima ruote alte di Maranello. Dellasappiamo già molto dalle foto spia e dalle dichiarazioni della stessa: guai a chiamarla Suv perché, secondo la Casa, avrà uno spirito delinnovativo rispetto agli altri marchi. Avrà il V12 dentro il cofano, cinque porte e un raffinato sistema di trazione integrale. Del design esterno abbiamo già visto diversi particolari, come il frontale nei teaser ufficiali e gli altri dettagli sui prototipi, mentre l'abitacolo è ancora avvolto nel mistero. Rimane infine il dubbio sull'elettrificazione: ...

