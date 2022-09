Bollette luce e gas, mazzata senza precedenti: questa davvero non ci voleva (Di lunedì 5 settembre 2022) . Gli italiani saranno costretti a tirare ancora la cinghia Il prossimo autunno vedrà nuovi aumenti per i prezzi dell’energia, arrivando a toccare dei numeri davvero da record. Le materie prime e lo scenario geopolitico internazionale sono alle base delle cause. Ci risiamo. Passata L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 5 settembre 2022) . Gli italiani saranno costretti a tirare ancora la cinghia Il prossimo autunno vedrà nuovi aumenti per i prezzi dell’energia, arrivando a toccare dei numerida record. Le materie prime e lo scenario geopolitico internazionale sono alle base delle cause. Ci risiamo. Passata L'articolo proviene da Inews24.it.

matteosalvinimi : Lo ha già fatto la Francia, lo farà la Germania, DEVE farlo subito anche l’Italia. Aiutare cittadini e imprese a pa… - matteosalvinimi : Ha ragione il capo della CISL: soldi subito a famiglie e imprese per pagare le bollette di luce e gas o si rischia… - matteosalvinimi : Letta, lavora con noi per fermare gli aumenti delle bollette di luce e gas. I soldi dai russi li ha presi la sinist… - PacoBla66797351 : @Dio Non ho capito se è S. Lucia per via della luce.. o S. Rita per le rose.. Santissima Luta Ricia Proteggimi dal caro bollette! - freeskipperIT : Bollette di luce e gas alla stelle: Aumenta Tutto! Le #Sanzioni imposte alla Russia ci stanno portando al falliment… -