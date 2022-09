Andrea Dovizioso si ritira | carriera e guadagni in MotoGP

(Di lunedì 5 settembre 2022) L’ultimo weekend di gara diè stato ricco di emozioni e verdetti importanti per il Motomondiale, ma anche una pagina storica in una cornice suggestiva come quella di Misano Adriatico. Quello del GP di San Marino, vinto dall’italiano Francesco Bagnaia in sella alla sua Ducati, oltre a essere il quarto di fila che vede “Pecco” imporsi è stato anche l’ultimo fine settimana di gara delladi. Il pilota forlivese, campione del mondo 125 nel 2004 e ben cinque volte vice campione, ha infatti deciso di smettere anzitempo, lasciando il suo posto nel box del team Yamaha WithU con ben sei gare d’anticipo. Il 36enne, reduce da tre anni tutt’altro che esaltanti, ha infatti annunciato il ritiro qualche settimana fa proprio in occasione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, sul ...

Stavolta è veramente finita:ha salutato la MotoGP. Lo ha fatto alla sua maniera, senza tanti squilli di tromba, con pacatezza: quasi a non voler disturbare. Il 12esimo posto nella sua Misano - secondo miglior ...Perbisognerebbe rivedere il regolamento, Luca Marini risponde sul confronto con la Superbike e Pecco Bagnaia prende tempo di Cosimo Curatola C he sia un periodo difficile per la ...Segnali di risalita per Franco Morbidelli ma la carambola con Fabio Di Giannantonio non gli ha permesso di concretizzare.Cala il sipario sulla carriera di Andrea Dovizioso, il pilota è intervenuto in conferenza stampa per dire la sua sul ritiro (e futuro) ...