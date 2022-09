Vuelta a España 2022, Juan Ayuso: “Meglio quarti che quinti, sono andato del mio passo” (Di domenica 4 settembre 2022) Juan Ayuso quest’oggi è stato costretto a difendersi. Nella quindicesima tappa della Vuelta a España 2022 è stato a lungo all’inseguimento del gruppetto maglia rossa sull’ultima salita, ma grazie all’aiuto di Joao Almeida è riuscito a rimontare e a guadagnare anche quattro secondi su Remco Evenepoel (Quick Step-Alpha Vinyl). Ma soprattutto, con la sua azione è riuscito a guadagnare 1’33” su Carlos Rodriguez, superandolo così al quarto posto in classifica. “Meglio essere quarti che quinti – afferma Ayuso al termine della frazione, visibilmente soddisfatto per aver guadagnato una posizione nella generale – se qualcuno dei primi tre dovesse andare in crisi, vado sul podio. Vediamo se ci riuscirò; mi godrò questa Vuelta ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022)quest’oggi è stato costretto a difendersi. Nella quindicesima tappa dellaè stato a lungo all’inseguimento del gruppetto maglia rossa sull’ultima salita, ma grazie all’aiuto di Joao Almeida è riuscito a rimontare e a guadagnare anche quattro secondi su Remco Evenepoel (Quick Step-Alpha Vinyl). Ma soprattutto, con la sua azione è riuscito a guadagnare 1’33” su Carlos Rodriguez, superandolo così al quarto posto in classifica. “essereche– affermaal termine della frazione, visibilmente soddisfatto per aver guadagnato una posizione nella generale – se qualcuno dei primi tre dovesse andare in crisi, vado sul podio. Vediamo se ci riuscirò; mi godrò questa...

