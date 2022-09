Us Open, Sinner si qualifica agli ottavi. Musetti è fuori (Di domenica 4 settembre 2022) AGI - Jannik Sinner si è qualificato agli ottavi degli Us Open battendo in quattro set l'americano Brandon Nakashima. L'altoastesino numero 13 del ranking Atp si è imposto in rimonta con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-1, 6-2. Ora dovrà vedersela con il bielorusso Ilya Ivashka che nella notte ha eliminato un altro azzurrro, Lorenzo Musetti. Il 20enne di Carrara ha ceduto in quattro set, 6-4, 3-6, 6-2, 6-3, in due ore e 46 minuti di gioco. Musetti è stato penalizzato dalle vesciche all'indice della mano destra 'eredità' delle partite precedenti. Nel pomeriggio Matteo Berrettini affronterà negli ottavi lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Leggi su agi (Di domenica 4 settembre 2022) AGI - Janniksi ètodegli Usbattendo in quattro set l'americano Brandon Nakashima. L'altoastesino numero 13 del ranking Atp si è imposto in rimonta con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-1, 6-2. Ora dovrà vedersela con il bielorusso Ilya Ivashka che nella notte ha eliminato un altro azzurrro, Lorenzo. Il 20enne di Carrara ha ceduto in quattro set, 6-4, 3-6, 6-2, 6-3, in due ore e 46 minuti di gioco.è stato penalizzato dalle vesciche all'indice della mano destra 'eredità' delle partite precedenti. Nel pomeriggio Matteo Berrettini affronterà neglilo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina.

Eurosport_IT : Vittoria in rimonta per Sinner, che dopo aver perso il primo set, demolisce Nakashima e vola agli Ottavi ??… - Eurosport_IT : JANNIK S-O-L-I-D-I-S-S-I-M-O! ?????? Sinner si sbarazza dell'americano Eubanks in tre set e si qualifica al 3°turno d… - zazoomblog : US Open 2022 Jannik Sinner perde il primo set poi dilaga con Brandon Nakashima: è agli ottavi - #Jannik #Sinner… - RaiNews : Nel pomeriggio in campo Berrettini - fasbej : ?? #Sinner ???? batte #Nakashima ???? 3-1 nel terzo turno degli US Open e agli ottavi incrocerà la racchetta con… -