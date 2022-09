ten Hag avverte Ronaldo: «Non si può saltare la pre-season, è la base, e poi non è in forma» (Di domenica 4 settembre 2022) L’allenatore del Manchester United ha avvertito Cristiano Ronaldo: o segue il progetto o resta fuori. Interrogato in conferenza stampa sul futuro del portoghese, il tecnico si è così espresso: “Come abbiamo detto, Ronaldo è qui. E, come tutti sappiamo, non ha fatto la pre-season. Non puoi saltare la pre-season. È una base. Soprattutto con il gioco che giochiamo, il modo in cui giochiamo voglio giocare. Non giochiamo nello stesso modo in cui abbiamo fatto l’anno scorso, non c’è paragone. Ciò richiede cooperazione e richiede un certo posizionamento dentro e fuori dal possesso palla. L’altra cosa è la sua forma fisica. Ma è ancora all’inizio della stagione. Abbiamo una squadra. Abbiamo più di 11 giocatori – ed è quello che state vedendo ora”. Ronaldo ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 4 settembre 2022) L’allenatore del Manchester United ha avvertito Cristiano: o segue il progetto o resta fuori. Interrogato in conferenza stampa sul futuro del portoghese, il tecnico si è così espresso: “Come abbiamo detto,è qui. E, come tutti sappiamo, non ha fatto la pre-. Non puoila pre-. È una. Soprattutto con il gioco che giochiamo, il modo in cui giochiamo voglio giocare. Non giochiamo nello stesso modo in cui abbiamo fatto l’anno scorso, non c’è paragone. Ciò richiede cooperazione e richiede un certo posizionamento dentro e fuori dal possesso palla. L’altra cosa è la suafisica. Ma è ancora all’inizio della stagione. Abbiamo una squadra. Abbiamo più di 11 giocatori – ed è quello che state vedendo ora”....

napolista : ten Hag avverte #Ronaldo: «Non si può saltare la pre-season, è la base, e poi non è in forma» Il tecnico dello Uni… - SadStoks : @CarmineTool Poi ovviamente i miei due pupilli son ten hag e nagelsmann ma li vedo utopici (klopp e guardiola non l… - gabryhz : il cazzone di erik ten hag ovviamente - SadStoks : Qua per ricordare a tutta la ciurma di fake giornalisti lecca culo che hanno preso in giro ten hag alcuni dandogli… - jackieboy1908 : @DucaAndrea85 Gasi, gasi, gasi. 'Eh ma Handanuvig è u cabidanu' e poi mi vedo Ten Hag con i coglioni di ferro a pan… -