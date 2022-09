Spezia Bologna 0-0 LIVE: inizia il match allo stadio Picco (Di domenica 4 settembre 2022) allo stadio Picco, il match valido per la 5ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Spezia e Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE allo stadio Picco, Spezia e Bologna si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi Spezia Bologna 0-0 MOVIOLA 1? inizia IL match – Primo pallone giocato dalla formazione ospite. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Spezia Bologna 0-0: risultato e tabellino Spezia (3-5-2): Dragowski, Hristor, Kiwior, Nikolaou; ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 settembre 2022), ilvalido per la 5ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacasi affrontano nelvalido per la 5ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi0-0 MOVIOLA 1?IL– Primo pne giocato dalla formazione ospite. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino(3-5-2): Dragowski, Hristor, Kiwior, Nikolaou; ...

DiMarzio : #SerieA | Le scelte di #Gotti e #Mihajlovic per #Spezia-#Bologna - rfutbol : Comienza Spezia - Bologna #Spezia #Bologna #SerieA - sportli26181512 : Bologna, Mihajlovic: 'Sarà difficile per il campo piccolo ma penso che vinceremo': L'allenatore del Bologna, Sinisa… - internewsit : LIVE Serie A - Spezia-Bologna, è iniziata la sfida: squadre in campo - - zazoomblog : Risultati classifica Serie A LIVE: Cremonese-Sassuolo senza reti ora Spezia-Bologna - #Risultati #classifica… -