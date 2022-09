Serie A | Udinese - Roma 4 - 0

SkySport : UDINESE-ROMA 4-0 Risultato finale ? ? #Udogie (5’) ? #Samardzic (56’) ? #Pereyra (75’) ? #Lovric (82’) ? SERIE A -… - DiMarzio : #SerieA | @Udinese_1896, la probabile formazione contro la @OfficialASRoma - DiMarzio : #SerieA I Le parole di #Sottil dopo la vittoria dell'@Udinese_1896 contro la @OfficialASRoma - ervalax : RT @riotwithstyle: Serie A ???? Udinese vs Roma 04/09/2022 - sportmediaset : Udinese da favola, che lezione alla Roma: Mou incassa quattro gol e perde la vetta #seriea #udinese #roma -

... si gioca Fiorentina - Juventus , gara di apertura della quinta giornata diA 2022 - 2023 ; ... Jovic lo abbiamo tenuto a riposo contro l', in funzione di una gestione della tante partite in ......- ONEFOOTBALL 11.00 Frosinone - Napoli (Campionato Primavera) - SPORTITALIA Bologna -(...- ONEFOOTBALL Guangzhou - Tianjin Jinmen (Chinese Super League) - ONEFOOTBALL 14.00 ZonaB - DAZN ...Non era mai successo a José Mourinho di perdere una partita per 4-0 o più nella sua carriera in Serie A. Ma c'è sempre una prima volta ... una vera e propria lezione di calcio da parte dell'Udinese.Due errori di Karsdorp e Rui Patricio, oltre ad una prestazione molto al di sotto della sufficienza, condannano i giallorossi alla prima sconfitta in campionato ...